أرخص 5 هواتف ذكية في مصر للإستمتاع بالإجازة الصيفية.. مواصفات وأسعار

أرخص هواتف ذكية في مصر

5 هواتف ذكية رخيصة في مصر

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يبحث الكثير من المواطنين عن أرخص هواتف ذكية في مصر، للاستمتاع بالإجازة الصيفية وقضائها مع موبايل جديد فيه كل الإمكانيات ولكن يشترط أن يكون بسعر رخيص في متناول الجميع، وفي هذا الصدد، يستعرض موقع "صدى البلد"، خلال التقرير التالي أرخص هواتف ذكية في مصر لاجازة الصيف، وفق المواقع التجارة الالكترونية، والتي جاءت كالآتي:

أرخص 5 هواتف ذكية في مصر لاجازة الصيف

انتشر في الأسواق المصرية هواتف ذكية مميزة، من جميع العلامات التجارية الشهيرة وغيرها، والتي تستهدف بشكل خاص الشباب، من خلال تقديم هاتف ذو مواصفات تناسب احتياجاتهم مقابل أسعار لا تتخطي الـ 5000 جنيه، والتي جاءت كالآتي:

1. هاتف Oppo A16K:

يتميز هاتف أوبو Oppo A16K، بشاشة من نوع IPS LCD ، وبقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع كاميرا خلفية أحادية بمسشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A16K، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

ويحزم هاتف أوبو Oppo A16K، بطارية بقوة 4230 مللى أمبير في الساعة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 13، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 13.



ويتوفر هاتف أوبو Oppo A16K، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، مقابل سعر 3899 جنيه مصري.

هاتف أوبو Oppo A16K

2. هاتف Nokia C1:

يتميز هاتف نوكيا C1، بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 5.45 بوصة بجودة +HD ودقة 960×480 بكسل، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 5 ميجابكسل، مع فلاش LEDأحادي، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف Nokia C1 ببطارية متوسطة بسعة 2500 مللي أمبير في الساعة، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد جو.

ويتوفر هاتف Nokia C1 بسعر 2199 جنيه مصرى، بذاكرة عشوائية رام بسعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 16 جيجابايت، مع إمكانية إضافة ذاكرة خارجية حتى 64 جيجابايت.

هاتف نوكيا Nokia C1

3. هاتف Redmi A1+:

يتميز هاتف شاومي Redmi A1+، بشاشة من نوع LCD،، بقياس 6.5 بوصة، وبجودة عرض +HD، ودقة 1600 × 720 بكسل، مع اميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 8 + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويحزم هاتف ريدمي Redmi A1+، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 وات، ويعمل بمعالج ميدياتك Helio A22.

ويتوفر هاتف Redmi A1+، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، مقابل سعر 3429 جنيه مصري.

هاتف شاومي Redmi A1+

4. هاتف Realme C11:

يتميز هاتف ريلمي Realme C11 (2021) بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.52 بوصة، وبجودة +HD، تبلغ دقتهاتبلغ 720 × 1600 بكسل، مع كاميرا أساسية واحدة بدقة 8 ميجابكسل مع فلاش LED في الخلف، وأخرى أمامية لصور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف ريلمي هاتف Realme C11 (2021)، بمعالج من نوع Unisoc SC9863A، ويحتوي على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 وات.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme C11 (2021)، بسعر 3766 جنيه مصرى، بذاكرة عشوائية رام بسعة 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت.

هاتف ريلمي Realme C11 (2021)

5. هاتف Galaxy A03 Core:

يتميز هاتف سامسونج Galaxy A03 Core، على شاشة عالية الدقة من نوع PLS TFT LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج منخفض التكلفة Galaxy A03 Core، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Unisoc SC9863A، مع نظام التشغيل أندرويد Go.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03 Core، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، ويباع الهاتف في خيار بسعة 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، مع 32 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة القابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت، مقابل سعر 3750 جنيه مصري.