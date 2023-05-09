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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رفع عدد ساعات العمل للعبارات النيلية لنقل العائدين من السودان.. فيديو

سودانيين
سودانيين

قال عوض غنام، مراسل إكسترا نيوز من معبر قسطل البري الجنوبي على الحدود مع السودان، إن محافظة أسوان رفعت حالة الطوارئ داخلها، بهدف التعامل مع المصريين والسودانيين والأجانب العائدين من السودان.

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وأضاف في تصريحات لـ"غرفة الأخبار" مع الإعلاميتين إنجي طاهر ويارا مجدي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المحافظة قررت رفع عدد ساعات العمل للعبارات النيلية -التي تسافر بالمصريين واللاجئين من معبر قسطل إلى ميناء أبو سمبل- من 9 ساعات إلى 24 ساعة يوميا.

وتابع أن المحافظة أضاءت أعمدة الإنارة وسط بحيرة ناصر؛ بهدف تسهيل مرور العبارات الناقلة للنازحين ليلا..

وأشار إلى أن القوافل الطبية تعمل عليها الدولة المصرية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني، موضحا أن كل قافلة مزودة بـ5 أطباء في تخصصات مختلفة قادمين من مستشفى أسوان التعليمي التابع لجامعة أسوان.

وأردف أن سيارات إسعاف مستشفى الهلال الأحمر تنقل الحالات الحرجة من الجانب الآخر للمعبر "الجانب السوداني"، إذ يعمل بها عدد من الشباب المصري المتطوع.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانين والرعايا الأجانب.
 
 

إكسترا نيوز اشتباكات مسلحة الجيش المصري الدولة المصرية العائدين من السودان العاصمة السودانية مراسل اكسترا نيوز محافظة أسوان

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