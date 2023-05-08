أنباء الشرق الأوسط: مصر لها النصيب الأكبر في استقبال النازحين من السودان

قال محمد الشناوي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر لها النصيب الأكبر في استقبال النازحين من السودان بعد حدوث الأزمة الأخيرة والاشتباكات بين الجيش وميليشيا الدعم السريع.

وأضاف "محمد الشناوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن السلطات المصرية تقدم دعم كبير وهائل لجميع النازحين من السودان سواء كانت هذه الخدمة صحية أو إنسانية، مشيراً إلى أن معاملة السلطات راقية جدا مع كافة النازحين والجميع يساعدهم.

وتابع محمد الشناوي، أن معبر قسطل شهد نزوح عشرات الآلاف من النازحين سواء كانوا مصريين أو سودانيين أو من جنسيات مختلفة خلال الفترة الماضية.