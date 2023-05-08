مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تبذل كافة الجهود الممكنة لحل أزمة السودان

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للأزمة السودانية وتقوم ببذل كافة جهودها من أجل وقف إطلاق النار والعنف وعودة الإستقرار مرة أخري حتي يتم التطرق الي الحلول السلمية المناسبة لإنهاء هذه الأزمة.

وأضاف "محمد حجازي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن مصر تقوم بالتواصل مع دول الجوار من أجل حل الأزمة السودانية كما يفعل وزير الخارجية سامح شكري في زيارته لدولة تشاد وجنوب السودان اليوم، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي والقيادة السياسية يعطون اهتماماً كبيراً لهذا الملف.

وتابع السفير محمد حجازي، أن الدعم المصري مستمر في تقديم كافة الخدمات الطبية والإنسانية للسودانيين الذين يأتون الي بلدهم الثاني فراراً من القصف والاشتباكات في بلدهم السودان.