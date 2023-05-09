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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية

ياسمين صبري
ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري، أنظار جمهورها ومتابعيها، فى أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة رياضية ساحرة مرتدية بادى كت باللون الرمادي وبنطال ليجن، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على الألوان الترابية التي تبرز جمالها، كما اختارت أن تترك شعرها البني منسدلا بين كتفيها . 


ومن ناحية أخري، تعود ياسمين صبري للسينما بعد غياب 5 سنوات بـ فيلم يحمل اسم أبو النسب بالتعاون مع الفنان محمد إمام، الذي يُعد التعاون الثالث بينهما بعد نجاحهما بـ فيلم جحيم في الهند عام 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور عام 2018، وأكدت ياسمين صبري في تصريحات تليفزيونية سابقة أنها تعيش فترة نشاط سينمائي، وتشارك في فيلمين بجانب فيلم أبو النسب، وأحدهما أكشن ومن المقرر طرحه في الصيف.


يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مشاركتها في مسلسل "فرصة تانية"، الذي تم عرضه في رمضان 2020، وشاركها في بطولته، دياب، وأحمد مجدي، وآيتن عامر، وهبة مجدي، ومحمود البزاوي، وإدوارد، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٠٩_١٦٤٦٢٠
إطلالة رياضية الفنانة ياسمين صبري بإطلالة رياضية تستعرض رشاقتها فيلم ليلة هنا وسرور مسلسل فرصة تانية

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