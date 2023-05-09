زوجة نجم الزمالك السابق تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

تحرص ميرڤا النقاز، زوجة التونسي حمدي النقاز، لاعب الزمالك السابق والإسماعيلي الحالى، على التفاعل الدائم مع جمهورها، ومشاركته مايحدث معها في اليوميات الخاصة بها عبر حسابها على موقع "إنستجرام ".

وشاركت ميرڤا جمهورها صورة جديدة لها وهي ترتدي بنطلون جينز ممزق وسوى تيشرت مكشوف البطن باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، كما تركت شعرها منسدلا علي كتفيها.

وتتميز ميرڤا النقاز، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التي تخطف بها الأنظار بإطلالتها الجريئة التي تكشف عن أنوثتها.

وتعتمد ميرڤا على الملابس الأنيقة التي تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالاتها التى تظهر بها.



وعلي جانب اخر استقر مسئولو النادى الإسماعيلي على رحيل التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويرى مسئولو الإسماعيلي أن حمدي النقاز فشل في إثبات جدارته داخل النادي في ظل خروجه التام من حسابات الجهاز الفني للفريق وعدم مشاركته في المباريات.