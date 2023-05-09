نتنياهو: 95% من المشاكل الأمنية لإسرائيل تنبع من إيران

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن 95٪ من المشاكل الأمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي تنبع من إيران.

وأشار "نتنياهو"، خلال كلمة له في المؤتمر الأمني ​​الإسرائيلي، إلى البرنامج النووي الإيراني والتهديد الصاروخي، وقائلا "في مواجهة النظام الإيراني الذي يعلن أنه ينوي إبادتنا، يجب صد قدرته على تنفيذ هذه المؤامرة".

وأضاف "سياستي مصممة لتأخير قدر الإمكان تحول إيران إلى دولة نووية عسكرية"، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وتابع "تقوم إيران حاليا بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪ سنفعل كل ما في وسعنا لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.. لن يحمينا أحد إذا لم نحمِ أنفسنا".

