انطلاق حفل توقيع إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة

تنظم وزارة التعاون الدولى، حفل توقيع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ٢٠٢٣ - ٢٠٢٧، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور كلا من وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، رئيس لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة ، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا.

وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحتفل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولي، وأسرة الأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية، بتوقيع إطار تعاون الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 – 2027.

وإطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة هو الوثيقة والمظلة الرئيسية لعمليات وبرامج التعاون بين منظمة الأمم المتحدة في مصر (بما في ذلك الوكالات الأممية المتخصصة المقيمة وغير المقيمة) وحكومة جمهورية مصر العربية.

كما يُمثل إطار التعاون أهم أداة استراتيجية فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائي في مصر من أجل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030.