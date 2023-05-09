نؤذيكم بقوة.. تهديد صريح من رئيس حكومة إسرائيل| ماذا قال؟

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل مستعدة لأي احتمال وخوض معركة متعددة الجهات.

وأضاف نتنياهو في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مبدأنا حاد وواضح، من يؤذينا - نؤذيه، وبقوة مفرطة تصل ذراعنا الطويلة إلى كل إرهابي في الزمان والمكان الذي نختاره.

وكان قد صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن 95٪ من المشاكل الأمنية لدولة الاحتلال الإسرائيلي تنبع من إيران.

وأشار "نتنياهو"، خلال كلمة له في المؤتمر الأمني الإسرائيلي، إلى البرنامج النووي الإيراني والتهديد الصاروخي، وقائلا "في مواجهة النظام الإيراني الذي يعلن أنه ينوي إبادتنا، يجب صد قدرته على تنفيذ هذه المؤامرة".



وأضاف "سياستي مصممة لتأخير قدر الإمكان تحول إيران إلى دولة نووية عسكرية"، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.