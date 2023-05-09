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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية للكشف على العاملين في قطاع الكهرباء بسيناء

قافلة طبية للعاملين
قافلة طبية للعاملين بالكهرباء

نظم  قطاع الإسماعيلية الطبى التابع للشركة القابضة لكهرباء  مصر برئاسة الدكتور محمد إسماعيل سليم،  قافلة طبية لمدينة العريش  شمال سيناء ٢٠٢٣م. ، تحت إشراف الدكتور نزيه أحمد رفعت رئيس قطاع الإسماعيلية الطبى، والدكتورة هبة ياسر ربيع مدير عام الصيدليات بالشركة ، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لجميع المواطنين من العاملين وأسرهم بنطاق العريش والمناطق التابعة لهم .

 

حيث تضم لفيف من التخصصات المختلفة التي تضم عدد من الأطباء والأطقم الطبية والتمريض اللازمة لإجراء الفحوصات اللازمة لأى مواطن مع توفير الأدوية التى يحتاجها أى مواطن من خلال التنسيق مع مستشفيات دار الفؤاد والرواد للعيون ومستشفى كهرباء الاسماعيلية..
 

ومن المقرر أن تستمر فاعليات القافلة حتى غد الأربعاء لتلقى واستقبال جميع المواطنين وسكان المناطق المجاورة العريش إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للاطمئنان عليهم.

 

توفير الأدوية:


 حيث وجه الدكتور نزيه أحمد رفعت رئيس قطاع الإسماعيلية الطبى ورئيس القافلة الطبية بتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للمشاركين فى فاعليات القافلة الطبية وكذلك توفير الأدوية اللازمة للمواطنين اللذين يترددون على مقر القافلة الطبية بالعريش .


الاساتذة والاستشاريين المشاركين بالقافلة :-
د/ هادي الاسمر استاذ واستشاري جراحة عامة ومناظير مستشفى دار الفؤاد
- د/ احمد رمضان .. استاذ واستشاري الجهاز الهضمي مستشفى دار الفؤاد
- د/ عبدالعزيز سعيد .. استاذ واستشاري امراض صدرية مستشفى دار الفؤاد
 - د/ سلمی حامد .. استاذ واستشاري المخ والاعصاب مستشفى دار الفؤاد
 د/ احمد عاصم اسماعیل .. استاذ واستشاري المسالك البولية مستشفى دار الفؤاد
 - د/ محب مراد ..استشاري قلب واوعية دموية مستشفى دار الفؤاد
-  د/ حسین حسن سمير - اخصائي باطنه وسكر مستشفى دار الفؤاد
- د/ ابراهيم اسامة ..استشاري الرمد مستشفى الرواد
- د/ امین کیلانی .. اخصائي الرمد مستشفى الرواد
د/ اشرف حسن حسین - استشاري الجراحة العامة مستشفى كهرباء الاسماعيلية

 د/ محمد ثروت طه - استشاري امراض جلدية مستشفى كهرباء الاسماعيلية
د/ احمد علی عامر - استشاری انف واذن مستشفى كهرباء الاسماعيلية

د/ احمد رشاد .. استشاري العظام مستشفى كهرباء الاسماعيلية
اشراف القافلة :-
 د/ غاده احمد ماهر .. رئيس قطاع الجيزه الطبي
- د/ نزيه احمد رفعت .. رئيس قطاع الاسماعيلية الطبي
- د/ هبه ياسر ربيع .. مدير عام الصيدليات بشركة الخدمات.

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سيناء قافلة طبية العاملين الكهرباء

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