عاجل.. فيفا يعاقب الزمالك ويهدده بحرمانه من القيد 3 فترات |شاهد

قدم مذيع موقع “صدى البلد” أحمد زهران ، تغطية خاصة عن قرار غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضد نادي الزمالك في قضية الغاني بنجامين أشيمبونج وتغريم نادي الزمالك 10000 دولار.

شاهد الفيديو:

وحصل موقع “صدى البلد” على نص قرار غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضد نادي الزمالك في قضية الغاني بنجامين أشيمبونج، لاعب الفريق السابق.

قرار غرفة تسوية المنازعات صدر في 2 مارس الماضي، لكن لم يتم الإعلان عنه سواء من جانب نادي الزمالك، أو من قبل المدعي (أشيمبونج).

وقضت غرفة تسوية المنازعات بتغريم الزمالك 180 ألف يورو كمكافأة مستحقة لصالح أشيمبونج بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنوياً اعتبارًا من 23 ديسمبر 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي، بالإضافة إلى 90 ألف يورو غرامة تعاقدية.

كما ألزمت غرفة المنازعات نادي الزمالك بغرامة قدرها 10000 دولار ( وفقا لمادة 12 مكرر من اللوائح الخاصة بوضع اللاعبين ونقلهم)، والزامه بالدفع بالكامل (بما في ذلك جميع الفوائد المطبقة) إلى الحساب المصرفي المشار إليه في نموذج تسجيل الحساب المصرفي المرفق.