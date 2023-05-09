تعليق مثير من تامر عبد الحميد على تأخر الزمالك بهدفين أمام بروكسي

تقدم فريق بروسكى بالهدف الثاني من علامة جزاء عن طريق أحمد جمعة أمام الزمالك في المباراة المقامة حاليا على ملعب القاهرة الدولى في دور الـ32 من كأس مصر.

وكتب تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق عبر حسابه على تويتر "ايه الدلع والاستهتار ده يا جماعة. تحس ان فريق بروكسى ده جعانين كورة وبيلعبوا بروح وبقلب وإحنا بنتفرج عليهم . ماتش صعب على الزمالك.

وسجل كامل كابوريا هدف التقدم لبروكسى أمام الزمالك في الدقيقة 7 بعد خطأ من حاتم سكر.

وأدرك حاتم سكر هدف التعادل للزمالك أمام بروكسى من تسديدة قوية في الدقيقة 42.