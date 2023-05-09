أمريكا عن العدوان على غزة: لا يزال التزامنا بأمن إسرائيل قويا

أصدرتت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد 15 شخصا بينهم أطفال ونساء وإصابة حوالي 22 أخرين.

وقالت سفارة واشنطن في إسرائيل: "إننا نتابع عن كثب الغارات الجوية على غزة التي قتلت ثلاثة من قادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية".

كما ذكرت السفارة: "لا يزال التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل قوياً.. ندعو جميع الأطراف إلى تخفيف حدة التوتر من أجل حماية المواطنين ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح".

وقبل قليل، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 شهيداً ، من بينهم 4 أطفال و 4 سيدات.

كما أفادت الوزارة بإصابة 22 مواطنا فلسطينيين بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و 7 سيدات، مشيرة إلى أن عدد من الجرحى لا زالت حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.

وقبل قليل، استشهد مواطنان فلسطينيا وأصيب آخران، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة بمدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية عن مستشفى ناصر في خان يونس بوصول جثماني شهيدين (أشلاء متفحمة) وإصابتين في قصف طائرة إسرائيلية بدون طيار مركبة شرق بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس.