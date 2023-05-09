جرأة وأنوثة.. رانيا التومي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

جذبت الفنانة رانيا التومي انظار متابعيها بإطلالة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وبإطلالة صيفية لفتت "النجمة التونسية" أنظار متابعيها بمايوه مكشوف ازرق اللون، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها وهى تقضى إجازتها الصيفية وتستمتع بالشمس فى أحدث ظهور لها.

وتتميز رانيا التومي برشاقتها فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس جريئة من الفساتين المكشوفة و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

تصدرت تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، الممثلة وعارضة الأزياء التونسية رانيا التومي الانظار بظهورها في مسلسل "سره الباتع" حيث تعد هي أحدث اكتشافات خالد يوسف التي رشحها للمشاركة في المسلسل .



مسلسل "سره الباتع" إنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، ريم مصطفى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالدأنور، اسلام حافظ، وعدد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التلفزيونية.