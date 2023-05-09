مصرع طفل غرقا في ترعة الرنان بنجع حمادي

لقي طفل مصرعه غرقاً فى ترعة الرنان، الواقعة بنطاق مركز نجع حمادى شمال قنا ، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادى، يفيد مصرع طفل غرقاً فى ترعة الرنان بنطاق قرية العبادية.

تبين مصرع الطفل “بسام.ع.ب”، ٤ أعوام، حيث سقط فى الترعة ولم يتمكن من الخروج، ما تسبب فى مصرعه غرقاً.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بهجورة المؤقت بنجع حمادى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.