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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

مديريات الأوقاف تسلم موسوعة الثقافة الإسلامية للجامعات المصرية

صدى البلد

أهدت مديريات الأوقاف، موسوعة الثقافة الإسلامية الصادرة عن وزارة الأوقاف للجامعات المصرية، حيث تم تسليم نسخ موسوعة الثقافة الإسلامية لرئيس جامعة القاهرة وكليات: الحقوق والآداب ودار العلوم بجامعة القاهرة، كما تم تسليم نسخ موسوعة الثقافة الإسلامية لرئيس جامعة عين شمس وكليات: الحقوق والآداب بجامعة عين شمس، وكليات: اللغة العربية والدراسات الإسلامية والعربية والشريعة والقانون والدعوة الإسلامية وأصول الدين والدعوة والإعلام والعلوم الإسلامية والدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر بالقاهرة.

كما قامت مديرية أوقاف دمياط بتسليم نسخ موسوعة الثقافة الإسلامية إلى رئيس جامعة دمياط وكلية الحقوق والآداب بجامعة دمياط، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط جامعة الأزهر.

وسلمت مديرية أوقاف الفيوم نسخ موسوعة الثقافة الإسلامية إلى رئيس جامعة الفيوم، وكليات: الآداب ، ودار العلوم ، والحقوق بجامعة الفيوم ، وسلمت مديرية أوقاف بني سويف نسخ موسوعة الثقافة الإسلامية إلى رئيس جامعة بني سويف، وكلية الحقوق جامعة بني سويف، وكلية الآداب جامعة بني سويف، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر ببني سويف.

كما سلمت مديرية أوقاف السويس نسخ موسوعة الثقافة الإسلامية إلى جامعة قناة السويس، وكلية الآداب بالإسماعيلية، وسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية نسخ موسوعة الثقافة الإسلامية إلى كلية الحقوق وكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالإسكندرية.

كما سلمت مديرية أوقاف بورسعيد نسخ موسوعة الثقافة الإسلامية إلى رئيس جامعة بورسعيد وكليتي الحقوق والآداب بجامعة بورسعيد ، وسلمت مديرية أوقاف شمال سيناء نسخ موسوعة الثقافة الإسلامية إلى رئيس جامعة العريش، وكلية الآداب جامعة العريش، وسلمت مديرية أوقاف المنيا نسخ موسوعة الثقافة الإسلامية إلى رئيس جامعة المنيا ، وكليات: الآداب ، والحقوق ، ودار العلوم بجامعة المنيا، وسلمت مديرية أوقاف الغربية نسخ موسوعة الثقافة الإسلامية إلى كلية القرآن الكريم وكلية الشريعة والقانون وكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا.

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