حساباتكم خطأ.. تعليق مستفز من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد قصف غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن حركة الجهاد في غزة كانت تخطط لهجوم واسع على إسرائيل حيث أخطأت حينما اعتقدت أنها يمكن أن تهدد إسرائيل.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات نقلتها "العربية"، أن العملية العسكرية في غزة أثبتت قوة المنظومة الأمنية لإسرائيل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 15 شهيداً، من بينهم 4 أطفال و 4 سيدات.

كما أفادت الوزارة بإصابة 22 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة من بينهم 3 أطفال و7 سيدات، مشيرة إلى أن عددا من الجرحى لا زالت حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.