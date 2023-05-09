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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حساباتكم خطأ.. تعليق مستفز من وزير الدفاع الإسرائيلي بعد قصف غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أن حركة الجهاد في غزة كانت تخطط لهجوم واسع على إسرائيل حيث أخطأت حينما اعتقدت أنها يمكن أن تهدد إسرائيل.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في تصريحات نقلتها "العربية"، أن العملية العسكرية في غزة أثبتت قوة المنظومة الأمنية لإسرائيل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى  15 شهيداً، من بينهم 4 أطفال و 4 سيدات.

كما أفادت الوزارة بإصابة 22 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة من بينهم 3 أطفال و7 سيدات، مشيرة إلى أن عددا من الجرحى لا زالت حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.

وزير الدفاع الإسرائيلي غزة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلي غالانت

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