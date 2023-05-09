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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تعزيز بيئة الاستثمار الأبرز ..10 مطالب برلمانية لزيادة إيرادات السياحة المصرية

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب

أكدت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني
، أننا بالجنة السياحة بالحوار الوطنى نستهدف تحقيق نقلة نوعية في النتائج والمؤشرات بصناعة السياحة، والدخول في مرحلة جديدة من النمو والازدهار وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، لتصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، وتحقيق التنافسية العالمية للقطاع.

استغلال شبكات الطرق العملاقة

واكدت “على” لـ"صدى البلد" أننا نستهدف أيضا تعظيم عوائد السياحة واستغلال شبكات الطرق العملاقة، والبنية الأساسية فى الطرق والفنادق والشواطئ والآثار، فى ترويج أوسع للسياحة وتقديم برامج مختلفة يمكن أن تضاعف فرص مصر، بالاضافة الى العمل على إعادة بناء قطاع السياحة بطريقة آمنة ومنصفة ومراعية للمناخ، وذلك لما تمثله السياحة من دعامة أساسية لحفظ التراث الطبيعي والثقافي وآلية لابراز عراقة الدول وحجم مستواها الاقتصادي والحضاري، بجانب دعم جميع العاملين بالمجال.

الملفات المطروحة على طاولة اللجنة

وعن أبرز الملفات المطروحة على طاولة اللجنة أكدت النائبة، أن تطوير خريطة الاستثمار السياحي ووضع مخطط شامل من اجل أجندة مستدامة، ووضع حزم تحفيزية وتشجيعية للاستثمار في المقاصد السياحية النائية الجديدة، بالإضافة إلى وضع تصور استراتيجي لتوسيع قاعدة السياحة الوافدة عن طريق خلق أنماط سياحية جديدة هي الابرز.

 

واضافت أنه سيتم التحاور حول كيفية زيادة الطاقة الاستيعابية للوجهات السياحية وتوزيعها بما يتناسب مع المقاصد الموجودة والمطورة، وتأهيل العاملين وتدريبهم بالشكل الأمثل، وكذلك تطوير مستوى الخدمات الفندقية، والارتقاء بالمنتج السياحي، بالإضافة إلى استحداث وثائق تأمينية لتغطية جمييع أنشطة السائح أثناء رحلته.

كما ستقوم خطة عمل اللجنة على الاهتمام بجميع أنواع السياحة وأهمها (الثقافية والدينية والعلاجية والشاطئية والغوص واليخوت...) وسنقوم ببحث جميع المعوقات وتعزيز عوامل التسويق وإبراز عظمة مقوماتنا المصرية المتفردة.

زيادة إيرادات السياحة

وعن زيادة ايرادات السياحة، طالبت رئيس سياحة النواب بتعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض وتقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.

كما يجب العمل بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الاقامة بالفنادق، وأن فرض أي رسوم أو تحصيلها يكون من خلال وزارة السياحة فقط؛ حيث إنها المنوطة بهذا الأمر وفق نص القانون، و تطوير أدوات التسويق والحجز والمتابعة والمراقبة بما يسهل حصول السائح على الخدمة بسهولة.

والعمل على تحويل مصر من بلد يبيع منتج سياحي الى بلد سياحي، والاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات بالفنادق.

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