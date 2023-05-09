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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

السياحة على مائدة الحوار الوطني.. برلماني يطالب بطرح وسائل ترفيهية وحوافز للمستثمرين

السياحة فى مصر
السياحة فى مصر

طالب بهاء الدين أبو الحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن بتقديم حزمة من التسهيلات لجميع المستثمرين لزيادة حراك عجلة الاستثمار السياحى عن طريق تقديم تخفيضات على اسعار تذاكر الطيران وانهاء الإجراءات المعقدة التى يتعرض لها المستثمر.

ملف السياحة على طاولة الحوار الوطنى

 

واكد “أبو الحمد" لـ"صدى البلد"، أن وضع ملف السياحة على طاولة الحوار الوطنى سوف يتيح مناقشات عديدة يستمع اليها الجميع للوصول لمقترحات قابله للتنفيذ تصب فى مصلحة السياحة المصرية والاقتصاد المصرى، لافتا الى أن هناك عدد كبير من المحافظات السياحية تعانى من عدم وجود برنامج سياحى متكامل للسائح منذ بداية استقباله الى أن يرحل.

 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن على رأس هذه المحافظات هى الأقصر التى تمتلك ثلث آثار العالم ولكن لا يوجد بها وسائل ترفيه أخرى تقدم للسائح، حيث ان السائح يعانى من الملل بعد زيارته للاماكن السياحية داخل المحافظة فيظل حبيس الفندق طوال الليل فينبغي أن يكون هناك وسائل جذب اخرى يقضى فيها ساعات الليل.

وأكد النائب على ضرورة توفير محور آخر ترفيهي للسائح داخل المحافظة  يقدم للسائح، مشيرا إلى أن سياحة التجديف تم إغلاقها خلال الفترة الماضية فى محافظة الأقصر مما ادى الى وجود فراغ فى البرنامج الترفيهي للسائحين ويجيب ابتكار وسائل ترفيهية أخرى للسائحين فى جميع المحافظات.

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