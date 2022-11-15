النائبة نورا علي مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني: روشتة لزيادة إيرادات القطاع لـ 30 مليار دولار وفتح ملف تعامل الأطفال مع السائح.. وحد أدنى لأسعار الإقامة بالفنادق

النائبة نورا علي في حوارًا لها لـ صدي البلد":

الحوار الوطني ترسيخ لقواعد الجمهورية الجديدة

الرئيس السيسي تمكن من توحيد الصف وخلق تكاتف شعبي

الحوار الوطني سيعيد صياغة مفاهيم المعارضة الوطنية

سنعمل علي بناء قطاع السياحة بطريقة أمنة ومنصفة ومراعية للمناخ

تطوير خريطة الاستثمار السياحي ابرز الملفات المطروحة علي طاولة مناقشات اللجنة

سنناقش وضع حزم تحفيزية وتشجيعية للاستثمار في المقاصد السياحية النائية الجديدة

توسيع قاعدة السياحة الوافدة ضمن خطة اللجنة خلال الفترة المقبلة

نناقش جميع المعوقات وكيفية تعزيز عوامل التسويق للسياحة بجميع انواعها

سنبحث كيفية زيادة الطاقة الاستيعابية للوجهات السياحية

روشتة لزيادة إيرادات السياحة لـ 30 مليار دولار

ضرورة تطبيق الحد الأدنى لأسعار الاقامة بالفنادق

قولا واحدا نحتاح لحملات توعوية لكيفية تعامل المواطن مع السائح

عروض الصوت والضوؤ بمنطقة الأهرامات علي جدول اعمال سياحة النواب

نواصل العمل علي مناقشة نصوص قانون المنشآت الفندقية

السياحة في مصر هي واحدة من أهم مصادر الدخل القومي للدولة بما توفره من عائدات دولارية سنوية و مصر تعد من أبرز الدول السياحية في العالم بما تستحوذ عليه من أعداد السائحين الوافدين، وتميزها بوفرة المزارات السياحية على اختلاف أنواعها، وانتشار المعابد والمتاحف والآثار والمباني التاريخية والفنية والحدائق الشاسعة على أرضها، وامتلاكها لبنية تحتية قوية تقوم على خدمة قطاع السياحة بما في ذلك الغرف الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية وشركات السياحة ومكاتب الطيران.

وللإهمية التي يحظي بها قطاع السياحة في مصر، قمنا بالتواصل مع واحدة من أبرز القيادات المسؤلة عن هذا الملف وهي النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني لمعرفة رايها في خطة الدولة في الترويج السياحة وابرز الملفات المطروحه علي لجنتي السياحة بمجلس النواب والحوار الوطني لتوسيع قاعدة السياحة الوافدة وابرز المطالب والتعديلات التي يحتاج اليها القطاع للنهوض بالسياحة المصرية ووضعها علي الطريق الصحيح لتحقيق عوائد ضخمة خلال الفترة المقبلة.

النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني

كيف ترى الحوار الوطني في هذا التوقيت وما أهدافه في الفترة الحالية ؟

الحوار الوطني هو واحد من أهم وأعظم المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية في تاريخها الحديث، وهو بمثابة ترسيخ لقواعد الجمهورية الجديدة، التي أسس قواعدها ومعالم حضارتها الرحبة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تمكن من توحيد الصف وخلق حالة كبيرة من التكاتف الشعبي والمجتمعي خلف المشروع الوطني للدولة.

الحوار الوطني يأتي في مرحلة دقيقة وفارقة من عمر الوطن، وأرى أن اطلاقه في هذا التوقيت بمثابة تدشين لمرحلة جديدة من بناء الفكر والحوار وتعزيز آليات العمل المشترك واشراك الجميع في صنع مستقبل وطنهم.

كما أنه على المستوى السياسي سيعيد صياغة مفاهيم المعارضة الوطنية بحيث تقوم على (نختلف ليس من أجل الاختلاف ولكن في النهاية وطننا يجمعننا ومصلحته تجعلنا نجلس جميعًا بجانب بعضنا البعض ونضع أيدينا لنكفر ونخطط لمستقبل بلادنا).

كما سيكون الحوار علامة مضيئة في تاريخ الجمهورية الجديدة التي تقوم على اشراك الجميع في بناء الوطن وعدم تهميش أي أحد طالما لم يخرج عن صف الوطنية، بجانب أنه سيكون له نتائج عظيمة ترسم حاضر ومستقبل مشرق لوطننا العزيز الذي يستحق منا الكثير والكثير.

بالنسبة لأهدافه.. فهو دعوة للحوار بين الجميع دون تهميش من أجل رسم مستقبل مشرق لوطننا العظيم، وخلق مساحات مشتركة، وتحديد أولويات العمل الوطني، وتعزيز الاصطفاف الوطني، وفتح المجال للجميع للمساهمة في وضع خارطة طريق للقضايا الأساسية.

ماهي اختصاصات ومهام لجنة السياحة بالحوار الوطني؟

نستهدف تحقيق نقلة نوعية في النتائج والمؤشرات بصناعة السياحة، والدخول في مرحلة جديدة من النمو والازدهار وتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، لتصبح واحدة من أهم الوجهات السياحية العالمية، وتحقيق التنافسية العالمية للقطاع.

كما نستهدف تعظيم عوائد السياحة واستغلال شبكات الطرق العملاقة، والبنية الأساسية فى الطرق والفنادق والشواطئ والآثار، فى ترويج أوسع للسياحة وتقديم برامج مختلفة يمكن أن تضاعف فرص مصر خاصة فى شتاء مقبل تواجه فيه أوروبا بعض التعثرات بسبب أزمة الطاقة.

كما سنعمل على إعادة بناء قطاع السياحة بطريقة آمنة ومنصفة ومراعية للمناخ، وذلك لما تمثله السياحة من دعامة أساسية لحفظ التراث الطبيعي والثقافي وآلية لابراز عراقة الدول وحجم مستواها الاقتصادي والحضاري، بجانب دعم جميع العاملين بالمجال.

النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني

ماهي ابرز الملفات التي سوف يتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة؟

أما عن أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها، فجاءت أبرزها؛ تطوير خريطة الاستثمار السياحي ووضع مخطط شامل من اجل أجندة مستدامة، ووضع حزم تحفيزية وتشجيعية للاستثمار في المقاصد السياحية النائية الجديدة، بالإضافة إلى وضع تصور استراتيجي لتوسيع قاعدة السياحة الوافدة عن طريق خلق أنماط سياحية جديدة.

كما سيتم التحاور حول كيفية زيادة الطاقة الاستيعابية للوجهات السياحية وتوزيعها بما يتناسب مع المقاصد الموجودة والمطورة، وتأهيل العاملين وتدريبهم بالشكل الأمثل، وكذلك تطوير مستوى الخدمات الفندقية، والارتقاء بالمنتج السياحي، بالإضافة إلى استحداث وثائق تأمينية لتغطية جمييع أنشطة السائح أثناء رحلته.

كما ستقوم خطة عمل اللجنة على الاهتمام بجميع أنواع السياحة وأهمها (الثقافية والدينية والعلاجية والشاطئية والغوص واليخوت...) وسنقوم ببحث جميع المعوقات وتعزيز عوامل التسويق وإبراز عظمة مقوماتنا المصرية المتفردة.

على الرغم من تأثير جائحة كورونا وما صاحبها من تداعيات.. إلا أن قطاع السياحي في مصر تعافى بشكل كبير مقارنة بدول أخرى.. ماهو السبب وراء ذلك ؟

السبب هو أن الدولة اتخذت خطوات سريعة لمواجهة الأزمة وأصدرت حزمة قرارات داعمة للقطاع والمستثمرين فيه، بجانب أنها عملت على تنويع الأسواق وعدم الاعتماد على سوق واحد، وقد نجحت بشكل كبير في هذا الشأن.

كما أطلقت الدولة برامج سياحية جاذبة وحملات ترويج بالعديد من الأسواق حول مقومات مصر السياحية المتفردة، وكانت مصر أولى الدول التي فتحت أبوابها للسياحة وسط تطبيق إجراءات احترازية جيدة جدا ضد كورونا في الفنادق والمطارات والرحلات الجوية والمتاحف والمنشآت السياحية والمواقع الأثرية.

كما فتحت مصر السياحة الداخلية بنسبة إشغال فندقية 25 بالمائة، ثم رفعت النسبة تدريجيا إلى 50 بالمائة، وعظمت الاستفادة منها، وانعكس التعافي الجزئي للسياحة على حركة الوافدين الدوليين التي زادت بنسبة 5.3٪ في عام 2021 عن العام السابق، ثم استمر التعافي في معدلات الوصول وحجم الاستثمارات.

النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني

كيف يمكن لمصر زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار؟

مصر تمتلك مقومات سياحية لا مثيل لها على مستوى العالم تجعلها وجهة حقيقية لجميع الأسواق الأوربية، إلا أننا يجب أن نتعامل بمزيد من الواقعية والعمل على أرض الواقع حتى نستطيع تحقيق أي أهداف مرجوة.. فالقطاع السياحي حاليا يواجه الكثر من التحديات والعقبات وعلى رأسها الأزمات الاقتصادية الطاحنة والحروب.

ومن أجل أن نصل إلى هذا الهدف هناك الكثير من الأمور التي يجب العمل عليها _وإن كانت الدولة تعمل عليها حاليًا_ أولها العمل على تعزيز بيئة الاستثمار ووضع حوافز جديدة لجذب المستثمرين وزيادة الغرف السياحية، بجانب دعم الفنادق والمنشآت السياحية المتعثرة ومساعدتها على النهوض وتقسيط المستحقات والغرامات المتأخرة عليها.

كما يجب العمل بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الاقامة بالفنادق، وأن فرض أي رسوم أو تحصيلها يكون من خلال وزارة السياحة فقط؛ حيث إنها المنوطة بهذا الأمر وفق نص القانون، و تطوير أدوات التسويق والحجز والمتابعة والمراقبة بما يسهل حصول السائح على الخدمة بسهولة.

والعمل على تحويل مصر من بلد يبيع منتج سياحي الى بلد سياحي، والاهتمام بالموظفين والعاملين بالقطاع وتدريبهم على أعلى مستوى، والارتقاء بجودة الخدمات بالفنادق.

بعد توقف دام 6 سنوات تقريبا.. كيف رأيت قرار عودة السياحة الروسية لمصر ؟

رأيته تتوييجا لنجاحات الدولة المصرية وجهدها الدؤوب على مدار سنوات.. ورأيته شهادة في أمن واستقرار للدولة المصرية واجراءاتها المتبعة لحماية ضيوفها من السياح.. كما رأيته نتاج لمرحلة كبيرة خاضها الرئيس عبدالفتاح السيسي من التقارب بين البلديين في وجهات النظر والتعاون البناء والمثمر وتوحيد الرؤى حول مختلف القضايا.

كما رأيته بمثابة دليل قاطع علي أن مصر كانت وستظل الوجهة السياحية الأميز على مستوى العالم لما تملكه من مقومات سياحية وأثرية متفردة.

النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب ومقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني

هل نحتاج الي حملات توعية للمواطن حول كيفية التعامل مع السائح؟

قولا واحدًا.. نعم.. نحن بحاجة ماسة لاطلاق برامج وحملات توعوية بأهمية السياحة وتعريف المواطنين بأضرار السلوكيات السلبية التي تحدث مع السياح، بجانب اطلاق خطة طويلة المدى للاستثمار في الاطفال والطلاب لتنشئتهم على السلوكيات القويمة في التعامل مع السياح لانهم في النهاية سيعودون لبلادهم وسيرون لأبنائهم انطباعهم عن بلادنا.

ونحن كلجنة سياحة داخل مجلس النواب سنعقد اجتماعًا مع كافة الجهات المعنية بخصوص قضية التعامل مع السياح.. وسندرس اطلاق حملة قومية تشترك فيها وزارات التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، بحيث يتشارك الجميع في تشكيل الرأي العام بالأسس السليمة.

مارايك في خطة الدولة للتسويق السياحي في مصر ؟

خطة جيدة للغاية تتماشى مع متطلبات العصر، وتليق بمكانة مصر السياحية، وتستهدف حصول مصر على نصيبها العادل من السياحة الدولية.

ماهي ابرز الملفات المطروحة علي لجنة السياحة بمجلس النواب؟

حاليًا انتهينا من الموافقة المبدئية لقانون المنشآت الفندقية، وسنواصل العمل خلال الاجتماعات القادمة لمناقشة نصوص القانون وسنراعي جميع المقترحات والرؤى المقدمة إلى اللجنة من جانب كافة الجهات المعنية.

ومن أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة هو ملف عروض الصوت والضوؤ بمنطقة الأهرامات، رغم نجاح اللجنة في التوصل لاستمرار العروض وعدم توقفها تزامنا مع أعمال التطوير، حيث إنه من المفترض أن تعقد اللجنة اجتماعا في هذا الشأن للنظر في المطالب التي طلبتها اللجنة من شركة الصوت الضوء حول عقد التطوير، وأسباب طول مدة الأعمال.

هل هناك مقترحات لجذب 30 مليون سائح الفترة المقبلة؟

الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة حقيقية وطفرة غير مسبوقة وستصل معدلات الحركة الوافدة إلى مصر لما قبل 2011.. في نسب الاشغال حاليا في جميع المناطق السياحية والأثرية تخطت حاجة الـ80%.. وأعتقد مع الاستمرار في تنويع الأسواق وتعظيم الاستفادة من أنواع السياحة المختلفة، ومواصلة التنسيق مع العديد من الأسواق، سيؤدي بالطبع لما هو أكثر بكثير.