السفير محمد العرابي: رصيد إسرائيل في عملية السلام صفر.. وليس لها مصداقية

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق معلقاً على على إرتفاع حصيلة شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الثلاثاء إلى 15 شهيدا أن اعتداءات الجانب الإسرائيلي السافرة تعني أن رصيد تل أبيب في عملية السلام اصبح " صفر " أو على الأقل البحث عن مسارات سياسية.



وتابع محمد العرابي خلال مداخلة هاتفية له “خلال برنامج “ كلمة أخيرة”، تقديم الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية "ON"، أنه بالرغم من تلك التحديات إلا أن جهود التهدئة أمر مهم جداً ويجب ان يستمر لأن المنطقة لا تتحمل أي قدر من العنف الفترة القادمة وقد يؤدي امتداد العنف لتوسع كبير يجعل المنطقة على وشك الانفجار قائلاً : " تصريحات نتنياهو والشباك أن ثمة هناك رسائل لإيران وهذا وضع ينذر بتفجر مالكم يتم السيطرة عليه "



ونوه العرابي أن حق الرد موجود ومكفول للفصائل الفلسطينية مشيراً إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن ردود فعل الفصائل الفلسطينية يتسم بالرصانة أسلوبهم لدرجة أنهم جعلوا المجتمع الاسرائيلي ينتظر ردهم وهو تكتيك عسكري رصين".

حماية المدنيين أمر مهم



وأضاف محمد العرابي أن حماية المدنيين أمر مهم وأن ثمة دور كبير يقع على عاتق المجتمع الدولي وليس مصر والعرب فقط قائلاً : " نحن أمام غطرسة إسرائيلية و رصيد إسرائيل في عملية السلام صفر.. وليس لها مصداقية."، وارتفعت حصيلة شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الثلاثاء إلى 15 شهيدا، بينهم 3 من قادة سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) مع زوجاتهم وعدد من أطفالهم.وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن 40 طائرة مقاتلة نفذت فجر اليوم غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، موضحا أن العملية كانت مشتركة مع جهاز الأمن العام (شاباك).