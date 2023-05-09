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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لميس الحديدي عن غارات الاحتلال على فلسطين: عادة إسرائيل نكث الوعود

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الثلاثاء أدت إلى وقوع 15 شهيدا. 

وأضافت لميس الحديدي: "الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على غزة أدت لاستشهاد 15 ة فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وكأنها حرب مصغرة بررتها إسرائيل بأنها رد على الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة قبل أسابيع وطبعا كله بضوء أخضر أمريكي ".

 


وتابعت لميس الحديدي خلال برنامجها “ كلمة أخيرة الذي تقدمه على شاشة  "ON"، كأن كل ما يحدث من تنسيق أمني في عمان وإجتماع شرم الشيخ الخماسي ومع الشركاء الدوليين وبينهم مصر بلا اي معنى وهذه عادة إسرائيل أن تنكث عهودها ولا تفي بها .

 

غارات الاحتلال الإسرائيلي



وأضافت لميس الحديدي أن حصيلة شهداء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم الثلاثاء ارتفعت إلى 15 شهيدا، بينهم 3 من قادة سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) مع زوجاتهم وعدد من أطفالهم.وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن 40 طائرة مقاتلة نفذت فجر اليوم غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، موضحا أن العملية كانت مشتركة مع جهاز الأمن العام (شاباك).

لميس الحديدي الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة الاعتداءات الإسرائيلية فلسطين

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