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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يفرض التعادل على ريال مدريد ويؤجل الحسم لمباراة الإياب

كيفن دي بروين
كيفن دي بروين

فرض فريق مانشستر سيتي التعادل أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني، بهدف لمثله، في المباراة التي تجمعهما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

مانشستر سيتي كان المسيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، وكان التهديد الأول عن طريق رودري الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 14، تصدى لها تيبو كورتوا ببراعة.

استمرت محاولات مانشستر سيتي، لكن دفاعات ريال مدريد كانت حاضرة بقوة، وأغلقت كافة الطرق أمام إيرلينج هالاند.

وفي الدقيقة 36، استطاع ريال مدريد تسجيل الهدف الأول بتسديدة صاروخية من فينيسيوس جونيور، من خارج منطقة الجزاء، بعد تلقيه تمريرة رائعة من كامافينجا.

وأشهر الحكم، البطاقة الصفراء في وجه توني كروس، لتدخله القوي على إلكاي جوندودجان.

وفي الشوط الثاني، انقلبت السيطرة لـ ريال مدريد، لكن دون تهديد حقيقي على مرمى إيدرسون.

وفي الدقيقة 67، استطاع مانشستر سيتي تسجيل هدف التعادل عن طريق كيفن دي بروين بتسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء ريال مدريد.

ريال مدريد كثفوا محاولاتهم للتسجيل، وكانوا قريبين من ذلك في الدقيقة 90، بتسديدة صاروخية من تشواميني، تصدى لها إديرسون ببراعة، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وتُقام مباراة الإياب، يوم الأربعاء 17 مايو، على ملعب مانشستر سيتي.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - مانويل أكانجي

خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين

خط الهجوم: برناردو سيلفا - جاك جريليش - إيرلينج هالاند

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

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