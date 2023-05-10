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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة| اتفاق جديد بين الأهلي ونجم الفريق على تجديد عقده

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع حسين الشحات جناح الفريق الأحمر إلى تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "عقد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي جلسة مع حسين الشحات عقب مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز في دولة الإمارات تم الاتفاق خلالها على التجديد لمدة  3 مواسم قادمة مقابل 13 مليون جنيه في الموسم الأول من التجديد وبزيادة مليون جنيه في الموسم الثاني على أن يحصل على 15 مليون جنيه في الموسم الأخير من العقد".

وأضاف:"منح الأهلي حسين الشحات حرية تصوير الإعلانات بدون حصول النادي على أي مقابل مادي بشرط ألا تتعارض مع الرعاة الرسميين للنادي الأهلي".

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