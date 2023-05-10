بعد غارات غزة.. ليبيا تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد في المنطقة

أدانت ليبيا تجدد عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والذي كان آخره الغارات الجوية التي استهدفت قطاع غزة الثلاثاء، ما أدى لاستشهاد 15 مواطنًا بينهم 4 أطفال و4 نساء.

وحسب وكالة “وفا” الفلسطينية، أعربت وزارة الخارجية الليبية، عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني جراء ما يتعرض له من انتهاكات، محمّلة جيش الاحتلال مسؤولية التصعيد وزعزعة الأوضاع بالمنطقة، ومواصلة تقويض جهود إحلال السلام.

ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف العدوان الإسرائيلي المتكرر وحماية الشعب الفلسطيني، والوصول إلى اتفاق ينهي حالة الصراع، ويعزز الاستقرار بالمنطقة، وفقا للقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

وكانت الإمارات العضو غير الدائم في المجلس وفرنسا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، دعوا اليوم الثلاثاء، إلى عقد اجتماع عاجل مغلق لمجلس الأمن، يوم غد الأربعاء، لبحث التطورات في قطاع غزة.

وقال حساب بعثة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على "تويتر": "دعت دولة الإمارات وفرنسا والصين مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ مغلق بعد ظهر يوم غدٍ الأربعاء لبحث التطورات المقلقة في قطاع غزة".