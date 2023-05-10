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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بفرمان كولر .. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات ملف الراحلين في النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال “شوبير” في تصريحات عبر برنامجه على أون تايم سبورتس: “كولر استبعد البرازيلي برونو سافيو، وأيمن أشرف وشادي حسين من قائمة الأهلي المسافرة إلى تونس لمُلاقاة الترجي”.

وتابع: “خلاص أصبح هذا الثلاثي هو الأقرب للرحيل، حيث يسعى مسئولو الأهلي لرحيل سافيو بالتراضي، واحتمالات كبيرة جدًا يعود إلى بوليفار”.

الراحلين عن الأهلي

واختتم: “أيمن أشرف مشاركش مع كولر نهائي، ولكن موقفه لم يحسم بشكل نهائي لأن الأهلي بيقدره جدًا بما فعله مع الفريق السنوات الماضية، وغالبًا شادي حسين هيرجع إلى فريقه السابق سواء بيع أو إعارة”.

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