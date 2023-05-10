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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 خلافات.. شوبير يكشف سر أزمة تجديد حسين الشحات مع الأهلي

حسين الشحات
حسين الشحات

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن نقاط خلاف إدارة النادي الأهلي مع لاعبه حسين الشحات، بشأن تجديد عقده خلال المرحلة المقبلة.

وينتهي عقد حسين الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له الرحيل عن الفريق بشكل مجاني.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه على “أون سبورتس”: “هناك خلاف بشأن مدة العقد، الأهلي يرغب في عقد مدته عامين بينما يرغب حسين الشحات ومدير أعماله 3 سنوات”.

أزمة تجديد حسين الشحات مع الأهلي

وتابع: “الأهلي دائمًا بيحط نسبة المشاركة 25% في المباريات في العقود، لكن حسين الشحات رافض ذلك حيث يرى أنه يدفع ضرائب على قيمة العقد”.

واختتم: “الأهلي يرغب في الحصول على 10% في أي إعلان يشارك حسين الشحات به، لكن اللاعب يرفض ذلك”.

الأهلى حسين الشحات شوبير الشحات الإعلامي أحمد شوبير

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