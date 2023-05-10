مدرب بروكسي: الحكم ساعد الزمالك على الفوز.. ولدينا طموح كبير

قال محمد حامد المدير الفني لفريق بروكسي، إن فريقه استعد جيدًا لمواجهة الزمالك، لمحاولة الفوز عليه والتأهل إلى دور الـ16 بكأس مصر، إلا أن الفريق تعرض لظلم تحكيمي.

وأضاف حامد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن بروكسي حُرم من ركلتي جزاء، متابعًا «الزمالك لا ينتظر الحكم لمساعدته على الفوز، وما حدث أمر مُحزن لأن الحكم أضاع مجهود الفريق».

وواصل تصريحاته «الزمالك نادٍ كبير ومن أكبر أندية إفريقيا لكن الحكم ظلمنا في مباراة اليوم، والفريق يتعرض لظلم كبير في القسم الثاني، بينما أنا شخصيًا تعرضت لظلم شديد بوقفي 8 أشهر بسبب حكم لا يستحق أن يدير مباراة بالقسم الرابع».

الزمالك ضد بروكسي

وتابع محمد حامد، أنه لم يخضع للتحقيق، وطالب وقتها بضرورة الاستعانة بالكاميرات في الملعب، بينما كان هناك إصرار على إيقافه 8 أشهر لأسباب غير حقيقية، مشددًا أن فريقه يواصل النجاح رغم الأزمات التي يمر بها.

واختتم تصريحاته «لدي مشروع مع بروكسي وأطمح في إخراج أكثر من لاعب للكرة المصرية، بعد 4 شهور من تأهل بروكسي للقسم الثاني قمنا ببيع لاعبين للمصري ولاعب للإنتاج الحربي».