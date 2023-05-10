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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر جراء صواعق برق بالهند

صدى البلد

أعلنت الشرطة الهندية، مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة رابع؛ جراء صواعق برق ضربت أماكن مختلفة في منطقة "ناياجاره" بولاية "أوديشا".


وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، إلا أن ثلاثة منهم فارقوا الحياة بعد وصولهم إليها .. مشيرة إلى أن الشخص الرابع مازال يتلقى العلاج اللازم.


وأشارت القناة الهندية إلى أن الضحايا تعرضوا لصواعق البرق بينما كانوا يعملون في الحقول والمزارع بالمنطقة.


وكانت إدارة الأرصاد الجوية الهندية قد أعلنت في وقت سابق أن الوفيات الناجمة عن الصواعق تضاعفت في البلاد مؤخرا.

 

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