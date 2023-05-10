عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منسق السلام في الشرق الأوسط يدين مقتل مدنيين في القصف الإسرائيلي على غزة

صدى البلد

أدان منسق عملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، مقتل مدنيين في القصف الإسرائيلي على غزة، مؤكدا أنه "أمر غير مقبول".


وحث وينسلاند - في بيان، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - جميع المعنيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التصعيد، مشيرا إلى مواصلة الانخراط مع كل الأطراف؛ لمحاولة تجنب نشوب صراع أوسع يخلف عواقب وخيمة على الجميع.


وقال المنسق:"إن الضربات الجوية الإسرائيلية داخل غزة؛ أدت إلى مقتل 13 فلسطينيا، منهم 3 من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي وطبيب و5 نساء و4 أطفال وإصابة أكثر من 20 شخصا بجراح" معربا عن قلقه بشأن هذه التطورات.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

أسعار اللحوم البلدي اليوم الأربعاء 10-5-2023

عقده انتهى.. نجم الزمالك يقترب من الرحيل إلى الترجي التونسي

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

ترشيحاتنا

الزراعة: التمويل والمعرفة والسياسات ثلاث ركائز لتحقيق التنمية المستدامة

بعد عودة بعثة المملكة إلى دمشق| هل تستقبل السعودية بشار الأسد قبل القمة العربية؟

نعمة أم نقمة.. 5 معلومات تهمك عن «Chat GPT»| فيديو

كأس العرب.. منتخب مصر للكرة الشاطئية يستعد لمواجهة نظيره السوداني

التعاقد مع لاعب فيوتشر شرط كولر للموافقة على رحيل ديانج

وزير المالية: 5 أيام فقط وتنتهى مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعين واحدة ووجه يشبه الإنسان.. ولادة جدي تثير الذهول في إندونيسيا| صور

بعد وفاة محمود بكري به.. أعراض صادمة للاتهاب الرئوي

بعد وفاته.. أسباب غير متوقعة لمرض محمود بكري

تسبب في وفاة محمود بكري.. هؤلاء مهددون بـ الالتهاب الرئوي| اعرفهم

فيديو

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

ميسي في السعودية.. لن تصدق قيمة راتبه اليومي مع فريق الهلال "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ