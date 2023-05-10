جامعة الزقازيق تعقد دورة تدريبية للدراسة الأولية لطالبات الجوالة

أكد الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق ، أنه تحت إشراف الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عنانى عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، نظمت إدارة الجوالة والخدمة العامة بالجامعة دورة الدراسة الأولية لطالبات الجوالة بالجامعة ، وذلك فى إطار التعاون مع الإدارة العامة لبرامج الجامعات بوزارة الشباب والرياضة.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق ، أنه تم تنفيذ الدورة من خلال محمد متولى مدير عام رعاية الشباب، والدكتور يوسف شاهين مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، والعاملين بإدارة الجوالة، وذلك ضمن خطة نشاط المركز الكشفي بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

جدير بالذكر أن الدورة تناولت دراسة عددا من الأنشطة المختلفة والمتنوعة، والتي بدأت منذ اليوم الأول للدورة علي مدار ثلاثة أيام، حيث بدأت الفعاليات بافتتاح الدورة، وعرض لمحة تاريخية، والتطرق إلى الدور التربوى للحركة، بالاضافة إلى كيفية تنفيذ الاسعافات الأولية.