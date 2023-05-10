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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراحات النواب توافق على إعادة تشغيل قسم العلاج الاقتصادي بمستشفى سوهاج الجامعي

إجتماع لجنة الإقتراحات
إجتماع لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس النواب

ناقشت اليوم لجنة الاقتراحات و الشكاوي بمجلس النواب الاقتراح المقدم بتاريخ 18/4/2023 من النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعادة تشغيل قسم العلاج الإقتصادي ( بأجر ) بمستشفي سوهاج الجامعي وهو القسم الذي تم إغلاقه إبان فترة جائحة كورونا لاستغلاله لعزل الحالات.

وشدد النائب أحمد نشأت منصور علي أهمية إعادة تشغيل هذا القسم لما له من دور خدمي متميز لأبناء محافظة سوهاج  ، حيث أنه يجمع بين المستوي الراقي و المتميز للخدمة الطبية المقدمة من أكفأ الأطباء بكلية الطب بجامعة سوهاج كذلك التكلفة المادية المخفضة مقارنةً بأسعار المستشفيات الخاصة.

و من جانبه صرح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب بجامعة سوهاج أمام اللجنة بأنة قد تم فعلاً تجديد و تطوير القسم و تم افتتاحه أول أمس الموافق 7/5/2023.

لجنة الإقتراحات و الشكاوي بمجلس النواب النائب أحمد نشأت منصور مستشفى سوهاج الجامعي جائحة كورونا

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