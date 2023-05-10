عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة تنظم ملتقى حول «دور الاستشعار عن بعد في دعم صناعة القرار التنموي»

صدى البلد

نظمت وزارة البيئة، بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ملتقى علميا تحت عنوان "دور الاستشعار من البعد فى مراقبة حماية النظم البيئية ودعم صناعة القرار البيئي والتنموي"، وتعريف العاملين بوزارة البيئة بتطبيقات وتقنيات الاستشعار عن بعد فى مجال البيئة والعائد الإيجابي لهذه التطبيقات على منظومة العمل البيئي.

حضر الملتقى الدكتور مصطفى مراد، رئيس قطاع نوعية المياه، والدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة).

تضمن الملتقى إلقاء الضوء حول استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد فى مراقبة وحماية النظم البيئية الساحلية ومخاطر التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح الأرض، إضافة إلى دور تطبيقات وتقنيات الاستشعار عن بعد فى رصد تدهور البيئة العمرانية للمدن، وتتبع تلوث التربة باستخدام تلك التقنيات.

كما تضمن الملتقى توضيح دور الاستشعار عن بعد فى رصد ومتابعة ومجابهة المخاطر الطبيعية فى ظل تطور النشاطات البشرية، ورصد نوعية المياه العذبة ومياه البحر باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، إضافة إلى الإدارة البيئية المحميات باستخدام تلك التكنولوجيات ورصد مخاطر انتشار الأمراض باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن استخدام المستشعرات الحديثة والتقنيات الجيومكانية فى مراقبة تلوث الهواء وتتبع الأيروسولات، كما تم إلقاء نبذة عن المحطة المناخية وبيانات كوبرنيكوس.

وأكد الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة على أهمية الملتقى فى التعريف بتطبيقات الإستشعار عن البعد خاصة مع الإعتماد على وجود البيانات وتوافرها وفى إطار أعمال المراقبة والمكافحة والمتابعة والإدارة البيئية السليمة للوزارة إلى جانب الأدوات الخاصة بالوزارة فى هذا الشأن.

وأضاف الدكتور مصطفى مراد أن التوجه لدى الوزارة هو بحث نقاط وطرق وتطبيقات وأساليب توفير المعلومات، مشيرا إلى أن التدفق العائل للمعلومات يستوجب التعامل بشكل أكبر مع تطبيقات الاستشعار عن بعد، معربًا عن أمله أن يكون الملتقي بداية للتعاون المشترك بين الوزارة والهيئة على مستوى التوعية والتدريب ونقل المعلومات.

من جانبه، أبدى الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة، ترحيبه ببداية تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة، خاصة أن وزارة البيئة تعد من الوزارات المهمة فى الدول المتقدمة، كما أن وزارة البيئة لها دور هام فى الدولة المصرية واستضافة المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر التنوع البيولوجي ومؤتمر تغير المناخ COP27، وكذا إطلاق المبادرات والاستراتيجيات لتحسين الوضع البيئي والعمل على وضع المحور البيئي كأساس وأحد أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح “أبو المجد” أن الهيئة لديها خبرات وتخصصات متنوعة والتطبيقات الخاصة بالهيئة تمثل مختلف القطاعات المختلفة، ولديها العديد من المقومات العلمية والفنية والتكنولوجية وتساهم بشكل مباشر فى تحقيق الدراسات البيئية لوزارة البيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد هذه التقنيات بشكل مباشر وسريع وتكنولوجيا تسارع بالحصول على المعلومات بشكل دقيق، والاستشعار عن بعد يقدم الصورة المتكاملة لتحسين الدقة لأجهزة الرصد.

وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية وضع إطار للتعاون المشترك بين الهيئة والوزارة في مجال تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في مراقبة البيئة والدراسات البيئية، مؤكدا وضع التوصيات الخاصة بهذا التعاون، وترجمة هذه التوصيات إلى إطار عام للتعاون المشترك.

جدير بالذكر أن وزارة البيئة تقوم بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء من خلال بروتوكول التعاون الموقع فى مجال رصد التلوث بالزيت باستخدام الأقمار الصناعية من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية منذ عام 2021.

C135B08F-D520-4B39-8968-EBBE1031C9A8
C135B08F-D520-4B39-8968-EBBE1031C9A8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

تصل 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حارة قادمة فى هذا الموعد

شوبير يكشف حقيقة انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

ترشيحاتنا

دوري أبطال أوروبا.. 3 فرق إنجليزية تتنافس على مرافقة مانشستر سيتي وأرسنال

بالخطوات والصور .. كيفية تثبيت  WhatsApp على ساعة الأندرويد

الاحتلال يواصل التصعيد في رام الله وجنين باقتحام عدة بلدات| فيديو

صواريخ كالمطر.. مصرع صحفي في أوكرانيا وماكرون يعلق

قبل انطلاق الاجتماع الرباعي.. تصريحات مهمة لوزير الخارجية الروسي بشأن سوريا

برنامج جديد للأهلي في توسن بسبب ضغط المباريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

وفاة الأسترالية المرشحة للقب ملكة جمال الكون .. ماذا حدث لها؟

بسبب التنمر.. عارضة أزياء تدفع مبلغا طائلا لإطالة ساقيها في ألمانيا| صور

فيديو

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

تغطية لتفاصيل المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا| شاهد

يرقص مخمورا مع الفتيات.. حقيقة احتفال الملك تشارلز بتتويجه على العرش «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ