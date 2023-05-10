عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

حلت الفنانة عبير منير ضيفة على برنامج القاهرة اليوم، والذي يقوم بتقديمه الفنان إدوارد؛ حيث كشفت العديد من التفاصيل عن علاقتها بزوجها الراحل أسامة أنور عكاشة.

وقالت الفنانة عبير منير: الراحل أسامة أنور عكاشة شاهدني في عمل تليفزيوني كنت قدمته مع المخرجة إنعام محمد علي، وقد تواصل معها هاتفيا وطلب منها أن أذهب برفقتها إلى افتتاح مسرحية له، حيث يريد عرض دور في مسلسله علي ، وقد صدمت من هذا الطلب وفعلا ذهبت معها إلى المسرحية.



وأضافت عبير منير : استقبال أسامه أنور عكاشة كان بشكل رائع ، وشعرت حينها بأن ضربات قلبي سريعة وأشعر بالخوف، وما أن انتهت المسرحية سألني عن رأيي فقلت له إنها جميلة، فطلب مني أن انتقده لكن أخبرته أنني لن أفعل ذلك، وبعدها جلسنا مع مجموعة من المنتجين والمخرجين وبدأ يتحدث معهي وأخبرني أنه يريدني في مسلسل "كناريا وشركاه " لكن بسبب ظروف سفري الي أمريكا اعتذرت عن عدم المشاركة في المسلسل.

وتابعت عبير منير قائلة : اتصل بي مرة أخرى بعد عودتي من السفر وطلبني في مسلسل "المصراوية" وبدأت علاقة الصداقة بيننا وهي أجمل صداقة حيث تمتعت بها شفافية والإنسانية والحب والتفاهم فقد كانت قصة حب مثل الأفلام.

واستكملت عبير منير: كنا بدأنا نخرج معا وانتشرت صورا لنا فأخبرني أن البعض يقول أننا تزوجنا ونخفي الخبر ولا بد أن نتزوج، فقلت له أن لدي شرط ولكنه اتخض من تلكً الجملة نظرا لاعتزازه بنفسه، حيث كان شرطي أن تطب ورقة الجواز وكأنها غير موجودة لأن أغلب حالات الزواج بتبقى مقبرة الحب.

وتقول عبير منير: قلت له إحنا نتجوز وننسى الورقة ونعيش قصة الحب، متقوليش أنتي مراتي أعملي كده أنتي حبيبتي".