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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دون تسميته.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن أحد النواب

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس رفع الحصانة عن احد النواب لم يتم تسميه بالإسم.

وقال جبالي ان هيئة مكتب المجلس قد ورد لها طلب لرفع الحصانة عن أحد النواب وإن الطلب لم يكن مستوفيا من الناحية القانونية ولم يحصل علي موافقة النائب العام لرفع الحصانة، ولذلك تم رفض الطلب ولم يتم تسمية اسم النائب المطلوب رفع الحصانة عنه.                             

جاء ذلك خلال الجلسة العامة والتي تناقش شروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

كما تشهد الجلسة أيضًا، مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022،  وعددها 55 مشروعًا.

ويناقش المجلس، مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021 / 2022.   كما تناقش الجلسة العامة، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021 / 2022.

وأحال في جلسات سابقة، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعات القوانين المتعلقة بـ الموازنة العامة للدولة 2023 – 2024، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.   وتضمنت الإحالات مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.

كما تم إحالة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، وعددها 59 مشروعًا، وكذلك مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى النواب رفع الحصانة الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية

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