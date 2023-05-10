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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 87 حالة تعد بأسيوط ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 21

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض هيبة الدولة على أراضيها وممتلكاتها ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.


وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 21.

 وأسفرت الحملات بمراكز أبنوب والغنايم ومنفلوط عن إزالة 87 حالة تعدي بمساحة 7 ألاف و750 متر مباني و36 فدان و7 قيراط زراعة أملاك دولة و16 حالة تعدي على مساحة 1520 متر أراضي زراعية خاصة وذلك تحت إشراف عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وبمشاركة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابهم ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة وجهات الولاية وبالتعاون مع مديرية الأمن وبإستخدام معدات تلك الوحدات المحلية.

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وأشار اللواء عصام سعد إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة 21 بلغ 341 حالة تعدي على مساحة 28 ألف و784 متر مربع مباني و1484 فدان و17 قيراط زراعة على أراضي أملاك دولة و31 حالة تعدي مباني بمساحة 3710 متر و3 حالات على مساحة قيراط و18 سهم أراضي زراعية خاصة مؤكدا أنه يتابع الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى موجهًا جميع رؤساء الوحدات المحلية بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبة الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها حفاظًا على الصالح العام.
كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة. 
تجدر الإشارة إلى أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى منها في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 19 مابو الجارى تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

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