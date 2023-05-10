مدرب الأهلي: الفوز بالسوبر منحنا ضربة بداية قوية في كأس الكؤوس الإفريقية

أبدى ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالأهلي، سعادته بتحقيق الفوز في أول مباراة بكأس الكؤوس الإفريقية أمام فريق كيركوس الإثيوبي بنتيجة كبيرة، مؤكدًا أن فريقه أدى المباراة بشكل رائع جدًّا واستحق الفوز.

الأهلي نجح في الفوز على كيركوس بنتيجة ٥٩-٨، في أولى جولات المجموعة الثانية بمنافسات الرجال بالبطولة، وذلك بعد أن تُوج منذ يومين بلقب السوبر الإفريقي على حساب الزمالك.

وحرص ديفيز على تهنئة الحارس أحمد وليد بعد خوضه أول مباراة مع الفريق الأول، وأكد أنه سعيد من أجله لأنه قدم مستوى مميزًا في المباراة.

وأشار ديفيز إلى أن الفوز بالمباراة الأولى في كأس الكؤوس كان أمرًا مهمًّا للغاية، لأنها ضربة البداية، وقال إن الأهلي قدم مباراة كبيرة وأعطى الفريق المنافس قدره، لأنه يعتبر كل المباريات صعبة، ويعمل حسابًا جيدًا لجميع المنافسين.

وأوضح ديفيز أن الثقة الكبيرة التي اكتسبها اللاعبون بعد الفوز بلقب كأس السوبر على حساب الزمالك ستكون دافعًا قويًّا لهم خلال المباريات القادمة في كأس الكؤوس، وأنه لا يعتبرها شيئًا سلبيًّا، بل على العكس فهي عامل مطمئن للغاية، لأن الفريق يحضر للبطولة منذ فترة كبيرة ويثق في قدرته على تحقيق نتائج إيجابية في كل المباريات.