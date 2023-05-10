ابرزها الأكياس البلاستيك والصيد الجائر.. مخاطر تهدد حياة السلاحف البحرية بالبحر الأحمر

أعلنت محميات بورت غالب في البحر الأحمر ، عن عدة مخاطر تهدد حياة السلاحف البحرية، ومن أبرز هذه المخاطر هو ابتلاع المخلفات البحرية، وخاصة الأكياس البلاستيكية.

وأشارت المحميات، في بيان صادر عنها، إلى أن السلاحف تتناول الأكياس البلاستيكية بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنها طعام، مثل قناديل البحر وغيرها. وتوضح المحميات أن البحر الأحمر يعد منطقة تعيش فيها العديد من أنواع السلاحف البحرية.

يجدر بالذكر أن جميع أنواع السلاحف البحرية مدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وتصنف بأنها مهددة بالانقراض. كما أنها جميعًا مدرجة في الملحق الأول لاتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض (CITES)، والتي تحظر تجارتها ونقلها بين الدول.

البحر الأحمر يعيش فيه 5 أنواع من هذه السلاحف

يقول حسن الطيب رئيس جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة السابق أن البحر الأحمر يعيش فيه 5 أنواع من هذه السلاحف منها 4 أنواع تم رصدها بالساحل المصري وهي

1- سلاحف الخضار البحرية (Chelonia mydas): وتعتبر هذه الأنواع من أكثر الأنواع شيوعًا في البحر الأحمر، وتتغذى على الأعشاب البحرية والأعواد البحرية والقناديل البحرية.

2- سلاحف الجلبية (Caretta caretta): وتعتبر هذه الأنواع من أنواع السلاحف البحرية المهددة بالانقراض، وتتغذى على القناديل البحرية والأسماك والسرطانات البحرية.

3- سلاحف الكركند (Eretmochelys imbricata): وتتميز هذه الأنواع بتغذيتها على الأسفنج والشعاب المرجانية، وهي مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر وتدمير الموائل الطبيعية لها.

4- سلاحف السهل (Lepidochelys olivacea): وتتميز هذه الأنواع بحجمها الصغير نسبيًا، وتتغذى على الأسماك والقناديل البحرية والأعشاب البحرية.

دورة الحياة والنظام الغذائي

وتابع الباحث البيئى اسلام بيومى أنه يفقس بيض السلاحف بعد ٦ إلى ١٠ أسابيع، صغار السلاحف تستخدم نابا مؤقتًا للفقس يشبه الأسنان يسمى الدمامل لكسر القشرة - يسقط بعد فترة وجيزة من الفقس ثم تنتظر صغار السلاحف حتى المساء لبدء رحلتها: حيث يقل عدد الحيوانات المفترسة، وتقل حرارة الرمال إنعكاس القمر على البحر يوجههم إلى الماء ولكن حتى عند وصولها إلى البحر، لا تزال صغار السلاحف معرضة للخطر بشكل كبير ، تستغرق السلاحف من ٢٠ إلى ٣٠ عامًا لتصل إلى مرحلة النضج الكامل؛ في ذلك الوقت، ينتقلون من البحر المفتوح إلى مناطق ساحلية

بمجرد بلوغها سن الرشد (٣٠ - ٤٠ عامًا) ، تعود السلاحف إلى أعماق المحيط للتكاثر وتهاجر (حتى ١٠٠٠٠ كيلومتر - أحيانًا خلال عدة أشهر) إلى الشاطئ حيث ولدت (تعود الى موقع الولادة). لكن ال السلحفاة جلدية الظهر و السلحفاة ريدلي الزيتونية تقضي كل من مراحل النمو والبلوغ في المحيط بعد موسم التزاوج، تذهب الإناث إلى شاطئ ولادتها؛ وتعود الذكور إلى المنطقة التي يتغذون فيها عادة صغار السلاحف تكون آكلة للحوم بينما السلاحف الناضجة في الغالب تتغذى على الطحالب والأعشاب البحرية وقنديل البحر والإسفنج والروبيان وسرطان البحروالرخويات. تأكل السلحفاة ضخمة الرأس قنديل البحر بشكل رئيسي تقريبًا ، بينما تعيش السلحفاة صقرية المنقار بشكل أساسي على الإسفنج. تتشكل أفواه وفكين السلاحف البحرية بشكل مختلف اعتمادًا على نظامها الغذائي الخاص.

التكاثر

وأضاف بيومى من إبريل إلى أكتوبر: تختلف حسب أنواع السلاحف طقوس التكاثر لم تتغير لملايين السنين بعد التزاوج في البحر المفتوح، قبالة شاطئ التعشيش، تعود إناث السلاحف إلى شاطئ البحر لتضع البيض في الليل، تخصب الذكورعدة إناث، ويمكن أن تُخصب الأنثى نفسها من قبل عدة ذكور، وتضع السلحفاة بيضها كل ٢ إلى ٤ سنوات؛ تدفن بيضها في الرمال قبل أن تعود إلى البحر، وستتمكن الإناث من تكوين ٢ - ٧ أعشاش في الموسم الواحد - حوالي عش كل ١٠ -١٥ يومًا، وقد يستغرق حفر العش ووضع البيض والتمويه مدة تصل إلى ٣ ساعات؛ العملية برمتها مرهقة.

وكشف بيومى السلاحف الخضراء أو وا لسلحفاة صقرية المنقار هى السلاحف الوحيدة التى تضع أعشاشها على شواطئ البحر الأحمر. تعتبر جزيرة تيران وجزيرة زبارجاد ومنتزه وادي جمال حماطة الوطني من مواقع التعشيش الرئيسية وسيعتمد جنس السلاحف على درجة الحرارة في العش - أكثر دفئًا للإناث، وأكثر برودة للذكور الذي

مصادر تهديد السلاحف:

وحذر الباحث البيئى اسلام مدبولى من مخاطر تهدد السلاحف البحرية وابرزها تدمير بيئتها والصيد العرضي والتلوث حيث يؤثر انسكابات الزيت عليها لأنها تأتي إلى السطح بانتظام للتنفس أما الصيد ، بشكل أساسي لجمع لحومها، أصدافها وبيضها بجانب ابتلاع المخلفات البحرية - الأكياس البلاستيكية التي تعتقد السلاحف بالخطأ أنها قنديل البحر وغيرها ، هذا بجانب الاحتباس الحراري فقد تكون الشواطئ أكثر دفئًا فتزيد اعداد الاناث ، وفي الوقت نفسه ، فإن ارتفاع المياه ينطوي على تشويه الشواطئ، مما يربك السلاحف للعودة إلى الشاطئ المرغوب فيه عند وضع البيض.