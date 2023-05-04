التف حول زعانفها خيط صيد.. نفوق سلحفاة بحرية بإحدى جزر الغردقة

أعلنت جمعية المحافظة على البيئة "هيبكا" عن رصد نفوق سلحفاة بحرية نتيجة التفاف خيط صيد حول زعانفها وبقية أجزاء جسمها بجزيرة أبو منقار بالغردقة.



وحذرت "هيبكا" من رمي القمامة أو البلاستيك أو خيوط الصيد أو أي شيء لا ينتمي إلى البحر قد يؤدي إلى قتل الكائنات البحريه .

السلاحف البحرية عاشت على الأرض لمدة 200 مليون سنة

يقول الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس، أن السلاحف البحرية هي واحدة من أكثر الكائنات الحية تحملاً للتغيرات المناخية الجامحة، حيث عاشت على الأرض لمدة 200 مليون سنة ونجت من مرحلة انقراض الديناصورات. ومع ذلك، فإن نشاطات البشر والضغوط البيئية الشديدة خلال الـ 100 سنة الماضية أدت إلى فقدان أكثر من 95% من السلاحف الموجودة على الكرة الأرضية.

وتابع حنفى يبيض السلاحف البحرية على الشواطئ ويفقس بيضها بعد 50 إلى 60 يومًا، وينطلق الصغار في رحلة تجوب البحار لمدة 20 إلى 30 عامًا حتى تصل إلى مرحلة النضج، ثم يعودون إلى نفس الموقع الذي وضعت فيه الأم بيضها لتبيض بدورهم.

ويشير الدكتور حنفي إلى أن فرصة السلاحف البحرية لتغيير المكان الذي تضع فيه البيض تشبه فرصة شجرة تنمو في صحراء قاحلة، مما يجعلها استثنائية.

ومن بين الأنواع الشائعة للسلاحف البحرية هي سلحفاة الخضار البحرية والتي تنمو في المحيطات الحارة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مناطق المحيط الهندي والمحيط الهادئ. كما توجد أيضًا سلاحف الجليد التي تعيش في المياه القطبية الشمالية وتتحمل درجات الحرارة المنخفضة جدًا.

وتحتاج السلاحف البحرية إلى البيئة البحرية النظيفة والمحمية لتعيش وتنمو بشكل صحي. وبالتالي، يجب على البشر توخي الحذر في القيام بأنشطتهم في البي

