بسبب درجات الحرارة.. إقبال على شواطئ الغردقة

شهدت شواطئ الغردقة إقبالًا كبيرًا من السياح اليوم الجمعة، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 34 درجة مئوية.

وتوافد الآلاف من السياح الأجانب على الشواطئ التي تمتد لنحو 40 كيلومترًا منذ الصباح الباكر وحتى موعد غلقها في السادسة مساءً.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها إلى أن الأجواء حارة نهارًا في الغردقة، مما يجعل الاستمتاع بشواطئها أكثر جاذبية لدى السياح الأجانب.

وأكد نبيل حسين، الخبير السياحي بفنادق الغردقة، أن الفنادق بدأت في تلقي حجوزات الصيف من السياح المصريين، ويتوقع أن تشهد السياحة الداخلية انتعاشًا بدءًا من منتصف شهر مايو.

وقد استقبلت الفنادق عددًا كبيرًا من الحجوزات، مما يشير إلى ارتفاع نسبة الإشغالات لتجاوز حاجز 90%.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدل حركة السياحة الخارجية، حيث أصبحت شواطئ الغردقة الوجهة المفضلة لدى السياح المصريين والأجانب.