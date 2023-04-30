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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صفصف وجعفر العمدة تتصدر مهرجان البطيخ في الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

احتفل رواد مدينة الغردقة بمهرجان البطيخ الذى يقام سنويا بأحد المنتجعات السياحية، لدعم الحركة السياحية ومحاولة رسم الإبتسامة على شفاه النزلاء بالفنادق والمنتجعات السياحية.

ومع نجاح مسلسل جعفر العمدة الذى عرض خلال شهر رمضان الماضى، حرص شيف النجوم الشيف خالد عبد الفتاح على نقش صور الفنانة هالة صدقى « صفصف» والفنان محمد رمضان «جعفر العمدة » على البطيخ لإدخال روح المرح والسعادة لدى النزلاء واحتفالاً بالعمل الدرامى المتميز.

 

أكد شيف المشاهير أن الفنادق بالغردقة تقيم احتفالات متنوعة مثل مهرجان الفرولة و المانجو والبطيخ والبرتقال وغيرها من الفاكهة وتقدم من خلالها المشروبات الطازجة. لدعم الحركة السياحية وجذب العديد من النزلاء لمنتجعات البحر الأحمر فضلا عن تقديم مشروبات تسعد النزلاء بفنادق البحر الأحمر

يذكر أن نسب الإشغال بالفنادق والحركة السياحية بفنادق الغردقة الساحرة وصلت لاكثر من 90% خاصة مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

محمد رمضان عيد الفطر مهرجان مدينة الغردقة الفنانة هالة صدقي المنتجعات السياحية

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