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مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك: مجلس الأمن سيطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال ياسر نور الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إنَّ اجتماع مجلس الأمن الذي دعت إليه الصين وفرنسا والإمارات، من المقرر أن يبدأ في الـ10 صباحًا بتوقيت واشنطن.

وأضاف "نور الدين" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أنَّ الجلسة المقرر عقدها اليوم طارئة ومن المتوقع أن تبدأ بمناقشة التصعيد المتزايد في قطاع غزة والشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا جرّاء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى محاولة إيقاف الاقتتال داخل القطاع الفترة المقبلة والخوف من ردود الفعل الفلسطينية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا طارئًا لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي خلف عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من المدنيين، ويأتي هذا الاجتماع بدعوة من فرنسا والصين العضوين الدائمين في مجلس الأمن، والإمارات العضو غير الدائم في المجلس.  

وكان الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قال في وقت سابق لـ "القاهرة الإخبارية"، إنَّ شهداء القصف الإسرائيلي وصلوا مستشفيات قطاع غزة عبارة عن أشلاء ممزقة وجثث متفحمة، كما أن الإصابات كانت عبارة عن "بتر" في الأطراف السفلية والعلوية وحروق من الدرجة الثالثة.

واستشهد 13 مواطنًا، وأصيب 20 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر أمس الثلاثاء، في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة.  

 

 

 

القاهرة الإخبارية نيويورك الصين واشنطن الامارات قطاع غزة

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