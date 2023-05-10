عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع عاجل لمجلس الجامعة العربية اليوم لبحث العدوان الإسرائيلي

مجلس الجامعة العربية
مجلس الجامعة العربية

أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن مجلس الجامعة العربية سيعقد جلسة عاجلة على مستوى المندوبين الدائمين اليوم الأربعاء في دورة غير عادية لبحث ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف العكلوك في تصريح له إن الإجتماع سينعقد بناء على طلب جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، مضيفا إن الاجتماع العاجل سيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد والذي كان آخره إرتكاب مجزرة بشعة في قطاع غزة، والضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.

الأرض الفلسطينية المحتلة الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الجامعة العربية الأرض الفلسطينية الشعب الفلسطين الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلي جمهورية مصر العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

بفرمان كولر.. شوبير يكشف أبرز الراحلين عن الأهلي

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

ترشيحاتنا

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

النواب يوافق على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية

تقديم الخدمات الطبية لـ 581 قادما من السودان عبر ميناء سفاجا

تحت شعار حان وقت الاغتيالات| شاهد هجوم إسرائيلي جديد على قطاع غزة

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

البابا تواضروس خلال لقائه بابا الڤاتيكان: ننادي في كل العالم بالسلام.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب النظر القوي.. هل وجدت الرقم 218 في صورة الوهم المحير

احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

بعد تصدرها التريند.. لن تتخيل الشبه بين إيمان العاصي وابنتها | صور

فيديو

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ