"أفريقية النواب" تستعرض جهود وزارة الهجرة فى إجلاء المصريين من السودان

استعرضت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة، جهود الدولة المصرية وحرصها على إجلاء وحماية أبنائها العالقين بالسودان والعمل على سرعة إعادتهم إلى الوطن.



وقال السفير عمرو عباس مساعد وزيرة للهجرة لشئون الجاليات، إن الدولة سعت منذ اللحظة الأولي لاتخاذ كافة الإجراءات من أجل عودة المصريين لبلدهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ بداية الأزمة السودانية أصدرت وزيرة الهجرة توجيهاتها على الفور بتفعيل غرفة العمليات بوزارة الهجرة لمتابعة أوضاع المصريين في السودان بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة بالسودان، وفي إطار المتابعة المستمرة لموقف إجلاء المصريين من السودان.



وأوضح أن الدولة نجحت في إجلاء ما يزيد عن 7800 مصري حتى الآن، من خلال القيام بـ 27 طلعة جوية بالمجهود الحربي، والإجلاء البري من خلال معبري أرقينِ وقسطل،

بالإضافة إلى نجاح جهود الدولة في إجلاء 500 فرد من المصريين والأجانب العالقين في السودان من خلال الإجلاء البحري من ميناء بورتسودان وصولا إلى ميناء سفاجا، على متن السفينة أبو سمبل، هذا إلى جانب توفير حافلات لنقل المواطنين إلى القاهرة مجانا ليتسنى لهم العودة إلى محافظاتهم، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ولكن ساهمت الدولة في عملية الإجلاء لمواطني بعض الدول الأخرى، وقد تقدمت هذه الدول بالشكر لمصر على المساعدة في إجلاء رعاياها من السودان.



كما تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات الأمنية المعنية بالدولة، لمتابعة الموقف على مدار الساعة للاطمئنان على المصريين بالسودان.

وفيما يتعلق بموقف الطلاب المصريين العائدين، تم التأكيد على قيام وزارة الهجرة بالمتابعة المستمرة لموقفهم والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ليتسنى اتخاذ إجراءات تسجيلهم في الجامعات الأهلية والخاصة المصرية في التخصصات المختلفة من خلال عمل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية، ووفقا للضوابط التي يعلنها المجلس الأعلى للجامعات ومناقشة إيجاد سبل وآليات التعامل مع أزمة طلاب الجامعات المصريين في السودان، وحرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب فقد تم تحديد الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.

وثمن أعضاء لجنة الشئون الأفريقية، على جهود الدولة المصرية وفق توجيهات الرئيس السيسى فى التعامل مع الأزمة السودانية، سواء على المستوى السياسى أو الإنسانى بإجلاء الرعايا الموجودين بالسودان سواء من المصريين أو من الجنسيات الأخرى، وهو ما يعكس الدور المحورى لمصر فى المنطقة.

كما ناشد أعضاء لجنة الشئون الافريقية المصريين في الخارج بسرعة تسجيل أسمائهم بالسفارات المصرية بما يضمن سهولة التواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج، وذلك اتساقا مع مناشدة وزارة الهجرة لهم بضرورة التسجيل بالسفارات المصرية لتيسير اتخاذ التدابير اللازمة من جانب الدولة المصرية في حالة حدوث أية أزمات.