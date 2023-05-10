لأصحاب النظر القوي.. هل وجدت الرقم 218 في صورة الوهم المحير

تؤكد العديد من الدراسات أن الاستمرار في حل الألغاز وكشف الخدع البصرية يحفز صحة الدماغ ويطور العديد من المهارات والقدرات كقوة البصر وقوة الملاحظة.

تحدى قائمون على صورة وهم بصري جديدة كل من سيرآها بإخراج الرقم الفردي “218” من بين تكرار رقم “278” وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”البريطانية.

وفي صورة أحدث اختبار ذهني، إذا كنت حريصا على معرفة مقدار صبرك، راجع المدة التي تستغرقها لحل هذا الوهم، ويفضل أن لا تزيد عن 15 ثانية.

الحل

اما إذا كنت ترغب في معرفة الإجابة الصحيحة، انظر إلى النصف السفلي من الشاشة لمحاولة الحد من خياراتك.

وإذا لم تجد الرقم المطلوب فهو موجود في الصف الثاني من الأسفل.

صورة الوهم

الحل



