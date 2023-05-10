نقابة الاطباء تشكر محافظ دمياط بإعفاء لافتات العيادات من رسوم الإعلانات

وجهت النقابة العامة لاطباء مصر الشكر الي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لحلها مشكلة اللافتات الطبية للعيادات والمراكز الطبية والمستشفيات في المحافظة واعتبارها سند من سندات الترخيص عملا بالقانون ٥١ لسنة ١٩٨١.

جاء ذلك بناءا علي مذكرة تم تقدميها من د. أشرف العزب امين عام نقابة اطباء دمياط طالب فيها اعفاء اللافتات الخاصة بالأطباء والمراكز الخاصة من رسوم الاعلانات .

وافاد المستشار القانوني لمحافظة دمياط باعفاء لافتات تسمية المنشآت الطبية الموجودة على واجهة العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات من الحصول على ترخيص الاعلان " باعتبارها مستند من مستندات ترخيص الاعلان " وذلك بالنسبة لاسم صاحب المنشأة فقط عملا بالقانونين ٥١ لسنة ۱۹۸۱ بشأن تنظيم المنشآت الطبية وتعديلات لائحته التنفيذية ، ۲۰۸ لسنة ۲۰۲۰ بشأن قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة.

وطالبت النقابة العامة للاطباء وزير التنمية المحلية والمحافظين في باقي المحافظات تعميم القرار بها التزاما ببنود القانون وتخفيفا من اعباء الاطباء في المحافظات المختلفة.

كما تثمن النقابة العامة للاطباء الجهد المبذول من مجلس نقابة اطباء دمياط نقيبا وأعضاء لحل هذه المشكلة.

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