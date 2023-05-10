عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة الاطباء تشكر محافظ دمياط بإعفاء لافتات العيادات من رسوم الإعلانات

صدى البلد

وجهت النقابة العامة لاطباء مصر الشكر الي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لحلها مشكلة اللافتات الطبية للعيادات والمراكز الطبية والمستشفيات في المحافظة واعتبارها سند من سندات الترخيص عملا بالقانون ٥١ لسنة ١٩٨١.

جاء ذلك بناءا علي مذكرة تم تقدميها من د. أشرف العزب امين عام نقابة اطباء دمياط طالب فيها اعفاء اللافتات الخاصة بالأطباء والمراكز الخاصة من رسوم الاعلانات .

وافاد المستشار القانوني لمحافظة دمياط باعفاء لافتات تسمية المنشآت الطبية الموجودة على واجهة العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات من الحصول على ترخيص الاعلان " باعتبارها مستند من مستندات ترخيص الاعلان " وذلك بالنسبة لاسم صاحب المنشأة فقط عملا بالقانونين ٥١ لسنة ۱۹۸۱ بشأن تنظيم المنشآت الطبية وتعديلات لائحته التنفيذية ، ۲۰۸ لسنة ۲۰۲۰ بشأن قانون تنظيم الاعلانات على الطرق العامة.

وطالبت النقابة العامة للاطباء وزير التنمية المحلية والمحافظين في باقي المحافظات تعميم القرار بها التزاما ببنود القانون وتخفيفا من اعباء الاطباء في المحافظات المختلفة.

 كما تثمن النقابة العامة للاطباء الجهد المبذول من مجلس نقابة اطباء دمياط نقيبا وأعضاء لحل هذه المشكلة.

للاطلاع علي صورة من القرار اضغط علي الرابط التالي

bit.ly/42G9qoe

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

ترشيحاتنا

وزير المالية يكشف المستور: هذا وراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. و34 مليارا زيادة في فوائد الدين

هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

مراسلة القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على شاطئ بحر السودانية بغزة

إسرائيل تعلن استهداف البنية التحتية لإطلاق الصواريخ في غزة

الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 4.5 ألف مريض بأنيميا البحر المتوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

فيديو

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ