ميلان ضد إنتر.. التشكيل المتوقع لديربي ميلانو بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يستضيف ميلان غريمه التقليدي إنتر، في ديربي ميلانو على ملعب سان سيرو، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

واتفقت بعض الصحف الإيطالية على التشكيل المتوقع لـ ديربي ميلانو، حيث من المتوقع أن يدخل الفريقين بتشكيل كالتالي:

تشكيل ميلان المتوقع:

مايك ماينان - مالك ثياو - فيكايو توموري - سيمون كاير - دافيد كالابريا - ساندرو تونالي - رادي كرونيتش - إسماعيل بن ناصر - أليكسيس سالميكيرز - إبراهيم دياز - أوليفييه جيرو.

تشكيل إنتر المتوقع:

أندريه أونانا - أليساندور باستوني - فرانشيسكو أتشيربي - ماتيو دارميان - فيدريكو ديماركو - هنريك مخيتريان - هاكان كالهانجولو - نيكولو باريلا - دينزل دومفريز - إدين دجيكو - لاوتارو مارتينيز.

ويدخل الفريقان المباراة بعد أداء غير منتظم طوال الموسم في الدوري الإيطالي، ولكن أداؤهما أفضل دائما في دوري أبطال أوروبا.