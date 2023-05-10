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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية: حق الفلسطينيين الدفاع عن أنفسهم ضد عدوان يستهدف حياتهم ومقدساتهم

مجلس الجامعة العربية
مجلس الجامعة العربية

عقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعنا على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد في جلسة مستأنفة برئاسة
جمهورية مصر العربية، في مقر جامعة الدول العربية، بشأن العدوان
الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية
وفي كل أماكن تواجده. 

وأكد المجلس مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، ودعم
حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحقه في تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط4 يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في الدفاع
المشروع عن النفس في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته،
يؤكد المجلس على ما يلي: الإدانة الشديدة للعدوان والحصار والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب
الفلسطيني في القدس وقطاع غزة وجنين ونابلس وأريحا ورام الله وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها الغارات العدوانية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزةوالتي استهدفت المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية وهم نيام آمنين في منازلهم،
حيث راح ضحية هذا العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني عائلات بأكملهاوعشرات من الشهداء والجرحى والمعتقلين.

التعبير عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، ودعم صموده إزاء العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد عليه، وحقه المشروع في الدفاع عن النفس، والتقدم بالتعازي لأسر شهداء وضحايا العدوان.
مطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وممارسة الضغط اللازم على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وحصارها المفروض على الشعب الفلسطيني، والذي ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي
 

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