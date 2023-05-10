دوالي الساقين.. تعريفها وأعراضها وطرق العلاج

نشرت هيئة الدواء المصرية مجموعة من المعلومات الهامة عن دوالي الساقين، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على “فيس بوك”.

وأكدت هيئة الدواء أن دوالي الساقين تعتبر من أمراض الأوعية الدموية اللي تصيب الأوردة في الساقين، وتتسبب في انتفاخها وتورمها.​

منشور الهيئة

وقالت هيئة الدواء إن أسباب الإصابة والعوامل التي تزيد الإصابة بدوالي الساقين هي:

جلطة دموية في وريد الساق.

إصابة في الساق.

وأوضحت هيئة الدواء أن السيدات أكثر عرضة للإصابة بالدوالي، وبالأخص أثناء الحمل المتكرر، أو نتيجة للسمنة، أو الإمساك؛ حيث يزيد ضغط الدم داخل الأوردة.

وأشارت إلى أنه كما تزيد فرص الإصابة مع تقدم السن، أو الجلوس لفترات طويلة، أو قلة النشاط والحركة.