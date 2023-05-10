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رئيس التحرير
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محافظات

لليوم الخامس على التوالى.. مدير تعليم الجيزة يتابع غرفة العمليات المركزية للإمتحانات

أشرف سلومة وكيل وزارة
أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

تابع اليوم الأربعاء، أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، وأعضاء غرفة عمليات المديرية، العملية الامتحانية لصفوف النقل فى يومها الخامس من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني لصفوف النقل بتعليم الجيزة .

وقد أدى طلاب الصف الرابع الابتدائى الامتحان في مادة الرياضيات لليوم الختامى، وبلغ إجمالي المقيدين 206616 طالب وطالبة فتره صباحي وكانت نسبة الحضور97٪، فيما بلغ إجمالي المقيدين 31600 طالب وطالبة فتره مسائي وكانت نسبة الحضور83٪.

وبالصف الخامس الابتدائي، أدى الطلاب مادة الرياضيات لليوم الختامى، وبلغ إجمالي المقيدين 201593 طالب وطالبة فتره صباحي وكانت نسبة الحضور98٪، كما بلغ إجمالي المقيدين 35190 طالب وطالبة فتره مسائي وكانت نسبة الحضور95٪.

وأدى طلاب الصف الأول الإعدادى، امتحان مادة العلوم، وبلغ إجمالي المقيدين 190176 طالب وطالبة فتره صباحي وكانت نسبة الحضور96٪، وبلغ إجمالي المقيدين 38017 طالب وطالبة فتره مسائي وكانت نسبة الحضور95٪

بينما أدى طلاب الصف الأول الثانوي، مادة اللغة الاجنبية الثانية ومادة التاريخ، وبلغ إجمالي المقيدين 74929 طالب وطالبة فتره صباحي وكانت نسبة الحضور 98.9 %، وبلغ إجمالي المقيدين 4060 طالب وطالبة فتره مسائي وكانت نسبة الحضور 98.5 %.
وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بالمديرية جميع غرف العمليات بالإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات قد تواجه العملية الامتحانية لسرعة حلها.

وذلك بناءا على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة انضباط العملية الامتحانية ومتابعة دورية للسادة مدراء العموم وعدم تواجد أى منهم فى مكتبة والتواجد المستمر فى ميدان العمل.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على حسن سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء الملائمة لراحة الطلاب وحسن تنظيمهم أثناء الصعود للجان وأثناء الخروج

كما نبه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة،على عدم اصطحاب المحمول نهائيا حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب.

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